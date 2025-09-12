Provincia di Salerno, Guardia di Finanza: sequestrati circa 19mila articoli contraffatti

di Redazione ZON

Nell’ambito di un procedimento penale in essere presso questa Procura in materia di contrasto alla contraffazione dei marchi e di tutela del “Made in Italy”, la Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro circa 19.000 articoli contraffatti.

L’operazione scaturisce da diversi interventi condotti durante i mesi di luglio e agosto che hanno permesso di rinvenire e sequestrare, in diverse attività economiche, numerosi prodotti recanti noti marchi contraffatti. A seguito di attività di riscontro diretto, di analisi della documentazione fiscale relativa agli acquisti della merce posta in sequestro e tramite l’interrogazione data warehouse delle banche dati in uso al Corpo, i militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni sono risaliti all’intera filiera, individuando un rivenditore amministrato da un cittadino di origine cinese con luogo di esercizio a Napoli, quale fornitore comune di diversi soggetti economici.

Sulla base delle risultanze investigative riportate dalle Fiamme Gialle metelliane, l’Autorità Giudiziaria delegava con proprio decreto la perquisizione locale presso il luogo di esercizio dell’attività illecita. Al termine dell’operazione di polizia giudiziaria i Finanzieri rinvenivano all’interno dei locali migliaia di articoli contraffatti, tra cui peluche Labbubu, statuine Marvel, articoli Disney e capi d’abbigliamento riportanti il logo di una società sportiva di calcio.

I provvedimenti adottati, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, sono ovviamente suscettibili di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del Giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.