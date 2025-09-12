Salerno, controlli della Polizia di Stato: senza fissa dimora identificati e allontanati

di Redazione ZON

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza e il decoro urbano. Ieri, nell’ambito dei rafforzati controlli del territorio disposti dal Questore, gli agenti della DIGOS della Questura di Salerno, nel corso delle attività di specifica competenza, hanno individuato quattro persone accampate all’interno della Villa Comunale di Salerno.

Tre dei soggetti, di nazionalità straniera, e una donna italiana, si erano creati un giaciglio di fortuna usando cartoni e polistirolo; inoltre nelle vicinanze sono state trovate anche bottiglie di alcol e resti di cibo.

Condotti negli Uffici della Questura, sono stati tutti identificati e sono risultati avere precedenti penali e di polizia.

A uno di loro, irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un provvedimento di espulsione. Per gli altri tre, invece, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio, che ne impone l’allontanamento dal comune di Salerno.