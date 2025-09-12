Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi accoglie la statua di San Carlo Acutis, due giorni di festa, fede e comunità”

di Redazione ZON

Un intero weekend di preghiera e momenti comunitari per l’arrivo della statua del giovane santo

Baronissi si prepara a vivere due giornate di spiritualità e festa in occasione dell’arrivo della statua di San Carlo Acutis, il “Santo dei Millennials”, atteso sabato 13 e domenica 14 settembre 2025.

L’evento, organizzato dalla Parrocchia SS. Salvatore di Baronissi, coinvolgerà fedeli, famiglie, associazioni e cittadini in un programma che intreccia liturgia, musica, tradizione e attenzione ai giovani.

Il programma di sabato 13 settembre

Le celebrazioni inizieranno alle ore 18.00 presso la Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore con il rito solenne di svelamento e benedizione della statua, alla presenza delle autorità civili e militari.

La Sindaca Anna Petta ha dichiarato: “La figura di Carlo Acutis ci ricorda che la fede non è qualcosa di distante, ma può accompagnare la vita di ogni giorno. È un ragazzo che ha saputo coniugare spiritualità e modernità, dimostrando come anche la tecnologia possa diventare uno strumento di bene. Per Baronissi questa è un’occasione per rafforzare i legami comunitari e offrire ai giovani un esempio autentico di speranza”.

Alle ore 18.30 la statua sarà portata in fiaccolata lungo le principali vie cittadine fino alla Chiesa Maria SS. di Costantinopoli, portata a spalla dai giovani.

Padre Antonello Arundine, parroco della Chiesa Maria SS. di Costantinopoli, ha sottolineato: “Carlo era un ragazzo normale, che con semplicità ha reso straordinaria la sua vita. Vedere i giovani portare la sua statua sarà un gesto di grande significato: la fede è comunità, condivisione e autenticità”.

La giornata proseguirà alle 19.30 con la Santa Messa e, in serata, con una festa comunitaria sul piazzale della chiesa tra musica, canti e stand gastronomici.

Il programma di domenica 14 settembre

La seconda giornata si aprirà con la Celebrazione Eucaristica delle ore 11.00.

Alle ore 19.00 è prevista la Benedizione degli Zainetti, un momento speciale dedicato agli studenti di ogni età all’inizio del nuovo anno scolastico.

Padre Antonello ha aggiunto: “Carlo andava a scuola, coltivava passioni e amicizie, ma viveva tutto con fede. Affidare gli zaini dei ragazzi significa accompagnarli in un cammino che sia insieme formativo e spirituale”.

La serata conclusiva

Alle 20.00 si terrà il concerto “Tutti uniti per Colui che vive”, curato dai cori parrocchiali e intervallato da letture e testimonianze. Durante la serata verrà presentato il volume “Carlo Acutis. L’apostolo dei Millennials” dell’avv. Vito Rizzo.

Alle 21.00 è prevista l’estrazione della lotteria parrocchiale.

Il messaggio finale

La Sindaca Anna Petta ha concluso: “Questa due giorni è un’occasione per riscoprire la bellezza dello stare insieme. Baronissi si stringe intorno a un giovane santo che ci ricorda quanto sia importante vivere con coerenza e autenticità”.