Salerno, 27enne trovata morta in casa: disposta l’autopsia
La Procura ha sequestrato la salma della giovane originaria di Eboli. Tra le ipotesi al vaglio anche una possibile overdose da metadone
Salerno, 27enne trovata morta in casa: disposta l’autopsia
Una giovane di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione a Salerno. Sul decesso sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per chiarire le cause della morte.
Secondo le prime informazioni, riportate dal quotidiano La Città, tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di una possibile overdose da oppioide sintetico, presumibilmente metadone. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali sulle cause del decesso.
La Procura dispone il sequestro della salma
La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma per consentire tutti gli accertamenti necessari. Nelle prossime ore sarà conferito l’incarico a un medico legale che dovrà eseguire l’autopsia.
L’esame autoptico sarà determinante per chiarire le circostanze della morte e verificare l’eventuale presenza di sostanze che possano aver contribuito al decesso.
Indagini in corso
Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane e raccogliendo ogni elemento utile per fare piena luce sull’accaduto.
Solo gli esiti degli accertamenti medico-legali potranno fornire risposte certe sulle cause della morte della 27enne.