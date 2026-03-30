Interruzione idrica a Baronissi: stop all’acqua in alcune zone di Antessano e Aiello

di Marisa Fava

Disagi in arrivo per alcuni residenti del territorio comunale a causa di una interruzione temporanea del servizio idrico. La comunicazione è stata diffusa in seguito a una segnalazione di Ausino, che ha reso noto un problema legato alla rottura della pompa del pozzo di Antessano.

Lo stop all’erogazione dell’acqua interesserà nella giornata odierna alcune zone delle frazioni di Antessano e Aiello, con sospensione prevista dalle ore 9:30 alle ore 16:00.

Le zone interessate dall’interruzione idrica

Nel dettaglio, i disagi riguarderanno:

Antessano (zona alta) : via De Santis e parte di via Bracale;

: via De Santis e parte di via Bracale; Aiello, località San Pietro: parte superiore di via Indipendenza e tutta l’area di via Galiano, compresa la zona della Parrocchia di San Pietro.

Gli orari previsti

L’interruzione del servizio idrico è stata annunciata per la fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 16:00. Si tratta di un intervento reso necessario per fronteggiare il guasto segnalato e consentire le operazioni tecniche necessarie al ripristino della normale erogazione.

Possibili aggiornamenti

Dal Comune fanno sapere che eventuali aggiornamenti o variazioni rispetto ai tempi indicati saranno comunicati nel corso della tarda mattinata. Si invitano pertanto i cittadini delle aree interessate a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e ad adottare le opportune precauzioni per limitare i disagi.