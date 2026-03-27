Salerno, truffa del finto carabiniere: quattro denunce dopo l’intervento della Polizia
Bloccato un bonifico sospetto grazie alla segnalazione di una banca del centro: l’appello della Questura ai cittadini.
Quattro persone sono state denunciate a piede libero a Salerno per truffa in concorso nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato.
Decisiva la segnalazione della banca
L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di un istituto bancario del centro cittadino, il cui personale ha rilevato un movimento di denaro sospetto.
Il bonifico è stato immediatamente bloccato, consentendo agli agenti delle Volanti di intervenire e avviare gli accertamenti.
La truffa del “finto carabiniere”
Dai primi riscontri è emerso che la somma era riconducibile a una truffa del cosiddetto “finto carabiniere”, ai danni di una vittima residente nel Nord Italia.
Si tratta di un raggiro ormai diffuso, in cui i truffatori contattano telefonicamente le vittime fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine e richiedendo denaro con motivazioni urgenti.
L’appello della Questura
La Questura di Salerno ricorda che nessun operatore di Polizia o delle Forze dell’Ordine richiede denaro, né di persona né telefonicamente.
In caso di chiamate sospette o richieste di denaro, è fondamentale interrompere immediatamente il contatto e contattare il numero unico di emergenza 112.
La collaborazione tra cittadini, istituti bancari e forze dell’ordine si conferma determinante per prevenire e contrastare questo tipo di reati.