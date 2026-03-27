Vallo della Lucania, ruba champagne e fugge: caccia al ladro
Portate via quattro bottiglie di Moët: i dipendenti tentano di fermarlo, ma riesce a fuggire. Appello dei gestori dopo l’episodio.
Furto nel pomeriggio di ieri in un supermercato di Vallo della Lucania, dove un uomo ha sottratto alcune bottiglie di champagne riuscendo poi a fuggire.
Il colpo
Secondo quanto ricostruito, il soggetto ha prelevato dagli scaffali tre bottiglie di Moët e una di Moët Rosé, superando le casse senza effettuare il pagamento.
I dipendenti, accortisi dell’accaduto, hanno tentato di fermarlo, ma l’uomo è riuscito a guadagnarsi la fuga all’esterno, dove potrebbe essere stato aiutato da alcuni complici.
Momenti di tensione
Durante le fasi concitate, uno dei collaboratori avrebbe notato un oggetto che poteva sembrare un’arma, circostanza che al momento non trova conferme ufficiali ma che ha aumentato la preoccupazione tra i presenti.
L’appello dei gestori
I titolari dell’attività hanno diffuso una nota, pubblicata anche sui social insieme alle immagini del sistema di videosorveglianza interno, per denunciare l’accaduto.
“Condanniamo con fermezza questo gesto – si legge – che mette a rischio la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, oltre a danneggiare l’intera comunità”.
I gestori hanno quindi invitato chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le forze dell’ordine per identificare il responsabile.
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