Carabinieri, il bilancio dei primi mesi del 2026 in provincia di Salerno: oltre 48mila chiamate al 112

di Marisa Fava

Oltre 48mila chiamate al Numero Unico di Emergenza 112, migliaia di controlli sul territorio e decine di arresti. È il bilancio delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno dall’inizio del 2026.

Da inizio anno, i Carabinieri della provincia di Salerno hanno garantito il servizio di pronto intervento rispondendo a 48.821 chiamate giunte al Numero Unico di Emergenza 112, con una media superiore alle 300 richieste al giorno.

Gli interventi sono stati assicurati attraverso tutte le componenti operative dell’Arma presenti sul territorio: Stazioni Carabinieri, Nuclei Operativi e Radiomobili e Aliquote di Primo Intervento.

Controlli e attività di prevenzione

Sul fronte della prevenzione, i reparti dell’Arma presenti nella provincia – articolati in 2 Reparti Territoriali, 8 Compagnie, 3 Tenenze e 91 Stazioni Carabinieri – hanno effettuato complessivamente 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia.

Nel corso delle attività sono state controllate 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti.

Reati predatori e attività investigativa

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dei reati predatori. Per furto sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 116 persone, di cui 20 arrestate, mentre per rapina i deferiti sono stati 11, di cui 10 in stato di arresto.

Per omicidio volontario è stato eseguito un arresto, mentre per tentato omicidio sono state deferite tre persone, di cui due arrestate. Due i deferiti per associazione per delinquere.

Per estorsione sono state segnalate 30 persone, quattro delle quali arrestate. Per ricettazione i deferiti sono stati 31, con 11 arresti. Sul fronte delle truffe e delle frodi informatiche risultano 96 persone denunciate, di cui quattro arrestate.

Per lesioni dolose, percosse e minacce sono state deferite complessivamente 391 persone.

Contrasto alla droga

Nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 65 persone, di cui 52 tratte in arresto.

Le operazioni hanno consentito di sequestrare circa 20 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina e hashish.

Sono inoltre 158 le persone segnalate al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Violenza di genere e tutela delle vittime

Particolare rilievo riveste l’attività svolta nell’ambito dei reati riconducibili alla normativa del cosiddetto “Codice Rosso”.

Complessivamente sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria oltre 294 persone. In 157 casi sono state attivate misure di vigilanza e protezione a favore delle vittime.

Nel medesimo ambito sono stati arrestati 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Per quanto riguarda le truffe agli anziani, sono state deferite 20 persone, di cui 11 arrestate.

L’attività dei reparti specializzati

I reparti specializzati dell’Arma – NAS, NOE, NIL, NAC e Carabinieri Forestali – hanno effettuato oltre 6.200 controlli nell’ambito della tutela sanitaria e alimentare, ambientale, del lavoro, delle politiche agricole e forestali.

Le attività hanno portato al deferimento di 375 persone in stato di libertà e a 2 arresti, con sequestri per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro.

Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per circa 840mila euro.

Sicurezza stradale

In materia di circolazione stradale sono state contestate 3.314 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore a 935mila euro.

Tra le infrazioni accertate figurano 146 sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 119 per guida senza patente, 20 per mancato uso del casco, 28 per guida in stato di ebbrezza e 11 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo 304 veicoli.

Misure di prevenzione

Infine, i Comandi dell’Arma hanno proposto alle Autorità competenti 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori, 93 avvisi orali e 18 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

In esito ad accertamenti patrimoniali e bancari sono state inoltre denunciate in stato di libertà 121 persone.