di Marisa Fava

“Non fare lo sbronzo”, Piazza della Libertà diventa la Cittadella della Sicurezza

Grande partecipazione a Salerno per la giornata conclusiva della terza edizione di “Non fare lo sbronzo: proteggi la vita, l’ambiente, la città” e per il debutto della versione dedicata ai più piccoli, “Non fare lo sbronzo Kids”.

Piazza della Libertà si è trasformata in una vera e propria Cittadella della Sicurezza, accogliendo studenti delle scuole primarie e superiori del territorio in una mattinata ricca di entusiasmo, formazione e momenti di condivisione.

L’iniziativa, coordinata da ACI Automobile Club Salerno e promossa dal Comune di Salerno, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, partner istituzionali, associazioni e realtà del territorio.

Premi, inclusione e sostenibilità

Durante la mattinata si è svolta la cerimonia di premiazione dei concorsi collegati al progetto. Spazio ai temi dell’inclusione, della sicurezza stradale, della sostenibilità ambientale e del corretto smaltimento dei RAEE.

Gli studenti sono stati protagonisti con cartelloni, video, slogan e lavori creativi, ricevendo riconoscimenti e gadget offerti dai partner dell’iniziativa.

Formazione e attività in piazza

Oltre 28 stand hanno animato la piazza, offrendo agli studenti la possibilità di vivere esperienze formative e momenti di svago. Tra auto d’epoca, Ferrari, kart per bambini e attività dimostrative, i ragazzi hanno potuto approfondire anche le tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare grazie al personale del 118, della Croce Rossa Italiana e dell’ASL Salerno.

La manifestazione è stata interrotta con qualche ora di anticipo a causa della pioggia, ma il maltempo non ha intaccato il successo dell’evento.

Già annunciata la quarta edizione

L’appuntamento è già fissato per ottobre 2026, con la quarta edizione di “Non fare lo sbronzo”. Il progetto punta ad ampliare il proprio raggio d’azione coinvolgendo anche le scuole secondarie di primo grado e gli istituti dell’intera provincia di Salerno.