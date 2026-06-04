Droga a Salerno, arrestato un uomo: sequestrati hashish, marijuana ed eroina
I Carabinieri hanno rinvenuto oltre 9 chili di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento
Arresto a Salerno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno rinvenuto hashish, marijuana, eroina, cocaina e materiale per il confezionamento.
Arresto a Salerno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 1° giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di L. R., a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella disponibilità dell’uomo sarebbero stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanza stupefacente: hashish per un peso complessivo di circa 836 grammi, marijuana per circa 3,600 kg, eroina per circa 5,300 kg e una quantità di cocaina ancora in fase di quantificazione.
Durante le operazioni sarebbe stato inoltre trovato materiale utile al confezionamento della sostanza, elemento ritenuto dagli inquirenti compatibile con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.
L’arrestato resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.
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