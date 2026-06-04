l’Oroscopo di Branko per giovedì 4 giugno 2026

di Mohame Lamine Dabo

Le stelle tornano a parlare e lo fanno con indicazioni preziose per affrontare al meglio la giornata di giovedì 4 giugno 2026. Amore, lavoro, fortuna e relazioni saranno al centro delle previsioni di Branko, che segno dopo segno offre consigli e suggerimenti per orientarsi tra opportunità da cogliere e situazioni da gestire con prudenza. Scopri cosa riservano gli astri al tuo segno zodiacale.

♈ Ariete

Giornata intensa. Cerca di controllare l’impulsività sul lavoro e non rispondere alle provocazioni a caldo. In amore è il momento giusto per dimostrare ciò che provi.

♉ Toro

Le stelle favoriscono questioni economiche, investimenti e accordi. Serata piacevole con amici o persone care.

♊ Gemelli

Con il Sole nel segno sei particolarmente affascinante. Attenzione però alla dispersione: concentrati su pochi obiettivi per ottenere risultati concreti.

♋ Cancro

Possibili chiarimenti importanti nei rapporti personali. Evita tensioni inutili e cerca il dialogo.

♌ Leone

Buone intuizioni sul lavoro, ma attenzione alle reazioni impulsive. Meglio riflettere prima di agire.

♍ Vergine

Giornata positiva per concludere progetti e ottenere conferme. Favoriti colloqui e comunicazioni importanti.

♎ Bilancia

Serve pazienza, soprattutto nei rapporti familiari. Evita discussioni per questioni di poco conto.

♏ Scorpione

Momento favorevole per lavoro e affari. Mantieni la calma nelle relazioni e non alimentare polemiche.

♐ Sagittario

Le stelle chiedono concretezza. Opportunità interessanti in arrivo, ma sarà necessario organizzarsi bene.

♑ Capricorno

Energia e determinazione non ti mancano. Ottima giornata per sistemare questioni pratiche e prendere decisioni.

♒ Acquario

Creatività e idee brillanti. Attenzione però a non sovraccaricarti di impegni.

♓ Pesci

Sensibilità in aumento. Segui l’intuito ma resta con i piedi per terra nelle questioni economiche.