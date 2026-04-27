Salerno Legge presenta “Pentastorie” di Lazzaro Romano al Bar Umberto

di Marisa Fava

Salerno Legge presenta “Pentastorie” di Lazzaro Romano: appuntamento mercoledì 29 aprile, alle ore 18:30, presso il Bar Umberto in via Roma 248 a Salerno.

Un incontro letterario che promette di trasformarsi in un viaggio nella memoria della città, tra vicoli, palazzi, epoche lontane e storie popolari capaci di restituire il volto più autentico di Salerno.

Il volume Pentastorie, edito da Coltura Edizioni e firmato da Lazzaro Romano, accompagna il lettore attraverso cinque momenti storici che hanno segnato l’identità cittadina: dal Medioevo alla peste del Seicento, passando per le contraddizioni della fine dell’Ottocento, fino ad arrivare alla drammaticità della Seconda Guerra Mondiale.

Al centro della raccolta ci sono vite comuni, drammi, sacrifici, paure e speranze. La grande Storia fa da sfondo, ma i veri protagonisti diventano gli umili, le persone spesso dimenticate dai racconti ufficiali, capaci però di incarnare l’anima più profonda della città.

La scelta del Bar Umberto, luogo storico di Salerno, rafforza il legame tra letteratura, memoria e territorio. L’iniziativa promossa dall’associazione Salerno Legge sarà anche l’occasione per riscoprire luoghi quotidiani che, attraverso la narrazione, diventano fonte di ispirazione e custodi di identità.

All’incontro parteciperanno l’autore Lazzaro Romano e la giornalista Olga Chieffi, che accompagnerà il pubblico nella presentazione del libro.

Pentastorie è già disponibile nelle librerie e negli store online.