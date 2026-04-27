Salerno, al via il cantiere per il playground di via Vinciprova

di Marisa Fava

Al via i lavori per il nuovo playground di via Vinciprova a Salerno: un progetto dedicato allo sport, all’inclusione e alla riqualificazione urbana nel cuore della città.

Prende forma un nuovo spazio pubblico destinato alla socialità e all’attività sportiva. Il cantiere, ufficialmente avviato nei giorni scorsi, interesserà un’area di circa 600 metri quadrati, che sarà trasformata in un impianto moderno e polivalente.

L’intervento è finanziato attraverso l’avviso pubblico “Sport Illumina”, per un importo complessivo di 320mila euro. Salerno rientra tra i primi 100 progetti selezionati a livello nazionale, ottenendo il massimo finanziamento previsto per il cluster dedicato ai playground urbani ad accesso libero.

Il percorso amministrativo che ha portato all’avvio dei lavori si è sviluppato negli ultimi mesi: il 28 luglio 2025 è stato siglato l’accordo tra il Comune di Salerno e Sport e Salute S.p.A., mentre il 16 gennaio 2026 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo.

Il playground di via Vinciprova rappresenta un tassello importante nella strategia di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva in spazi aperti, promuovere il benessere psicofisico e favorire l’inclusione sociale.

«Si tratta di un’opera che unisce innovazione degli spazi, mobilità sostenibile e qualità della vita», è stato sottolineato nel corso della presentazione del progetto, evidenziando il valore dello sport come strumento di crescita sociale ed economica.

Il nuovo impianto sarà accessibile a tutte le fasce d’età, trasformando un’area urbana sottoutilizzata in un punto di riferimento per la comunità, all’insegna dello sport e della condivisione.