Nocera Inferiore, auto sul marciapiede e insulti alle vigilesse: coppia denunciata

di Marisa Fava

Auto in sosta vietata sul marciapiede e insulti alla Polizia Municipale: una coppia di Nocera Inferiore è stata denunciata dopo un episodio avvenuto giovedì scorso in via Garibaldi, nei pressi di un bar.

Secondo quanto ricostruito, due agenti della Polizia Municipale erano intervenute per la presenza di un’auto parcheggiata sul marciapiede. A bordo del veicolo si trovava una donna, in attesa di un uomo che era all’interno di un’attività commerciale della zona.

Dopo il primo richiamo, con l’invito a spostare l’auto, la situazione sarebbe degenerata. La donna avrebbe rivolto insulti alle due vigilesse. Successivamente, una volta che anche l’uomo è salito a bordo, la coppia si sarebbe rifiutata di esibire i documenti.

I due avrebbero poi tentato di allontanarsi effettuando una retromarcia ritenuta pericolosa. Sul posto sono intervenute altre tre pattuglie della Municipale a supporto delle agenti.

La coppia è stata identificata e denunciata all’autorità giudiziaria. Le accuse ipotizzate sono resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e tentate lesioni.

L’informativa è stata trasmessa alla Procura di Nocera Inferiore, che valuterà ora gli eventuali sviluppi del procedimento.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sosta selvaggia a Nocera Inferiore, un problema segnalato quotidianamente in diverse zone della città, dal centro alle periferie, con disagi per la circolazione e per i pedoni.