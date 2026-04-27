Baronissi Sport Day 2026, una giornata di sport e partecipazione
Successo per i Campionati Regionali Giovanili e di Società tra duathlon e orienteering
Una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e dell’entusiasmo ha animato Baronissi con il Baronissi Sport Day 2026, evento dedicato ai Campionati Regionali Giovanili e di Società.
Numerosi atleti, famiglie e appassionati hanno preso parte alla manifestazione, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico sportivo, capace di unire competizione e condivisione.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato alle premiazioni finali del Duathlon Giovani e della gara podistica di Orienteering, condividendo con i protagonisti una giornata ricca di emozioni e risultati.
L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo per valorizzare lo sport giovanile, promuovere stili di vita sani e rafforzare il senso di comunità.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’ASD Terra dello Sport e all’ASD SS Salvatore, protagoniste dell’organizzazione dell’evento e costantemente impegnate nella diffusione dei valori della sana competizione e della crescita sportiva delle nuove generazioni.
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