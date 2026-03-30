Baronissi, successo per il 4° Festival Coreografico ASI al Palairno “Nando Nobile”

di Marisa Fava

Si è svolto domenica 29 marzo, a Baronissi, presso il Palazzetto Palairno “Nando Nobile”, il 4° Festival Coreografico ASI, appuntamento dedicato alla danza e alla valorizzazione del talento giovanile sul territorio.

L’iniziativa è stata organizzata in sinergia dal Comitato Provinciale ASI Salerno e dall’ASD/APS Accademia Sportiva Salernitana di Baronissi, con la collaborazione del dirigente nazionale ASI prof. Giancarlo Carosella. A condurre la manifestazione è stata la giornalista e conduttrice radiofonica Ersilia Gilio.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 100 atleti, appartenenti a otto associazioni del territorio provinciale, che si sono esibiti nelle varie discipline della danza, regalando al pubblico presente uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per promuovere lo sport, la cultura e l’arte della danza, confermandosi come momento di condivisione e crescita per il territorio. Una giornata che ha saputo mettere in luce passione, impegno e qualità artistica, offrendo al pubblico un’esperienza di grande valore.

Il Festival è stato patrocinato dal Comune di Baronissi, con la presenza dell’assessore allo Sport Anna Sica, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso iniziative capaci di sostenere la crescita sociale e culturale della comunità attraverso lo sport e le arti performative.

Determinante il lavoro dello staff tecnico che ha curato l’organizzazione dell’evento, composto da Melissa Concilio, Celeste Capacchione, Lidia D’Arco, Raffaele Napoli, Domenico Trotta e Guido Schiavone.

Il 4° Festival Coreografico ASI si conferma così un appuntamento di rilievo per Baronissi e per l’intero territorio provinciale, capace di unire spettacolo, formazione e promozione dei valori positivi dello sport.