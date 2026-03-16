Mercato San Severino, al via i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente: sei discipline in un unico spazio
Nel Parco San Francesco nascerà un nuovo centro attrezzato con due campi multifunzionali dedicati a basket, futsal, tennis, pallavolo, beach volley e beach tennis.
Prendono ufficialmente il via, a Mercato San Severino, i lavori per il nuovo impianto polivalente di via Campo Sportivo, all’interno del Parco San Francesco, accanto allo stadio comunale Superga . Un intervento che punta ad ampliare in maniera significativa gli spazi dedicati alla pratica sportiva in città.
Nuovo impianto sportivo a Mercato San Severino
La nuova area ospiterà infatti un centro sportivo attrezzato con due campi di gioco multifunzionali, progettati per consentire lo svolgimento di ben sei discipline diverse: basket, calcio a 5, tennis, pallavolo, beach volley e beach tennis.
L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza un nuovo spazio dedicato allo sport, al tempo libero e all’aggregazione, in una zona strategica della città, a ridosso dello stadio Superga.
Finanziamento da 170mila euro con il bando Sport e Periferie
Si tratta di un’opera realizzata senza costi per l’Ente, grazie a un finanziamento di 170mila euro ottenuto attraverso il bando “Sport e Periferie” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.
L’intervento, partito già da qualche giorno, rappresenta un importante investimento sul fronte dell’impiantistica sportiva e della riqualificazione urbana.
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