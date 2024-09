Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “700mila euro per la riqualificazione del centro sportivo “G. Figliolia – Palairno”

di Redazione ZON

“Il Dipartimento dello Sport ha accolto il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo G. Figliolia – Palairno, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale che prevede un investimento significativo per il rinnovamento di una delle più importanti strutture sportive della città. Nel nostro programma elettorale abbiamo sempre posto grande attenzione allo sport e ai giovani, considerandoli una risorsa fondamentale per lo sviluppo e la crescita della comunità. Questo intervento rappresenta una risposta concreta a un impegno preso con i cittadini: offrire spazi adeguati, sicuri e all’avanguardia per la pratica sportiva” esordisce il Sindaco Anna Petta.

“Lo sport è da sempre occasione di sviluppo delle comunità, oltre che un efficace strumento educativo e sociale. È inclusione sociale e formazione“, dichiara la Sindaca, evidenziando il valore del progetto. “La riqualificazione del Centro Sportivo G. Figliolia – Palairno ci permetterà di migliorare notevolmente le infrastrutture a disposizione della città, offrendo un impianto moderno e accessibile per i nostri giovani, le famiglie e tutti gli atleti che vivono il nostro territorio“.

Il progetto

Il progetto prevede una serie di interventi che coinvolgeranno l’intero impianto, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. Verrà realizzato un cappotto termico per gli spogliatoi, installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e un sistema di riscaldamento dell’acqua tramite solare termico. Inoltre, verrà implementato un impianto domotico per una gestione intelligente dell’illuminazione e dell’irrigazione.

“Non si tratta soltanto di migliorare il rettangolo di gioco, ma di un intervento complessivo che mira a riqualificare l’intero impianto. Grazie all’introduzione di tecnologie avanzate e soluzioni energeticamente sostenibili, offriremo una struttura efficiente e moderna, capace di ospitare eventi e competizioni di ogni genere. Baronissi potrà contare su un palazzetto dello sport al passo con i tempi, sicuro e accogliente per i nostri atleti e per le famiglie che vogliono avvicinarsi allo sport” a dirlo è l’Assessore allo sport Anna Sica

Questo intervento rientra in una visione più ampia dell’Amministrazione, che punta a fare dello sport un pilastro dello sviluppo sociale ed educativo della comunità. “Nel nostro programma abbiamo sempre posto lo sport al centro, non solo come occasione di aggregazione, ma anche come motore di crescita per i giovani“, ha aggiunto la Sindaca. “Il Centro Sportivo G. Figliolia sarà uno spazio fondamentale per coltivare talenti, promuovere stili di vita sani e diffondere valori di rispetto, inclusione e partecipazione. Questo investimento rappresenta una strategia a lungo termine per il futuro della nostra città” a dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Il Comune di Baronissi continuerà a impegnarsi per attrarre risorse e finanziamenti finalizzati a progetti di crescita e modernizzazione, come dimostrato dall’attenzione costante alle infrastrutture sportive. L’obiettivo principale resta quello di garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare sport in spazi adeguati, moderni e sicuri, in linea con le esigenze delle nuove generazioni e con i valori di sostenibilità e innovazione. Un ringraziamento speciale come sempre ai nostri Uffici per l’attenzione alle progettazioni”. – conclude il primo cittadino di Baronissi -.