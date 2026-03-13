Università, il rettore D’Antonio: “Riporteremo l’ateneo nel centro di Salerno”

di Marisa Fava

L’Università degli studi di Salerno punta a rafforzare nuovamente il proprio legame con il capoluogo. Il rettore Virgilio D’Antonio ha infatti espresso la volontà di riportare una parte della vita universitaria nel centro cittadino.

«L’Università ambisce a riconquistare il ruolo naturale che deve avere in una città come Salerno. La città ambisce a essere universitaria e l’ateneo chiede di tornare a portare studenti e docenti nelle strade della città», ha dichiarato il rettore.

Tra le ipotesi più concrete c’è quella legata all’utilizzo dell’ex Tribunale di Salerno, struttura considerata strategica sia dal punto di vista logistico che simbolico.

«Una delle progettualità più avanzate è proprio quella dell’ex tribunale – ha spiegato D’Antonio –. Buona parte di quella struttura sarà destinata all’ateneo». Il progetto è attualmente al centro di un dialogo con la Regione Campania per verificare tempi e modalità di realizzazione.

L’obiettivo è riportare nel cuore della città attività accademiche, studenti e docenti, contribuendo a rafforzare il rapporto tra università e tessuto urbano e a valorizzare ulteriormente il ruolo di Salerno come città universitaria.