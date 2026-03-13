Incidente mortale ad Eboli, chiusa temporaneamente la Statale 18

di Marisa Fava

Un incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio di Eboli. A causa del sinistro la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del chilometro 84,050.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha investito un pedone. L’impatto si è rivelato fatale e la persona investita è deceduta sul colpo.

La circolazione è stata deviata sul posto per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine. La riapertura del tratto stradale avverrà al termine delle attività di messa in sicurezza e degli accertamenti.