Tartaruga intrappolata nell’Alveo Comune Nocerino: salvata dai Vigili del Fuoco

di Marisa Fava

Una tartaruga d’acqua è stata salvata nei giorni scorsi grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. L’animale era rimasto intrappolato nel tratto scoperto dell’Alveo Comune Nocerino, lungo via Raffaele Pucci.

La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che, notando la tartaruga in evidente difficoltà all’interno del canale, hanno allertato i soccorsi.

Il salvataggio della tartaruga

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta rapidamente sul posto e ha individuato l’animale nel tratto dell’alveo. Con attenzione e professionalità, i soccorritori sono riusciti a recuperare la tartaruga dal canale.

Dopo aver verificato che fosse in buone condizioni di salute, l’animale è stato liberato in un ambiente più sicuro: il laghetto di San Mauro, dove potrà continuare a vivere nel suo habitat naturale.

L’intervento si è concluso senza particolari difficoltà e ha permesso di restituire alla natura la tartaruga, evitando possibili rischi per la sua sopravvivenza.