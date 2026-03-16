Aeroitalia investe su Salerno: nuove rotte internazionali verso Grecia e Baleari per l’estate 2026

di Marisa Fava

Aeroitalia rafforza la propria presenza all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento annunciando nuove rotte internazionali per l’estate 2026. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa congiunta organizzata presso la Camera di Commercio di Salerno, alla presenza dei vertici della compagnia aerea e di GESAC, società di gestione degli aeroporti campani.

Durante l’incontro sono state presentate quattro nuove rotte internazionali leisure che saranno operative nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, ampliando significativamente l’offerta estiva dello scalo salernitano.

Le rotte nazionali operative dal 22 maggio

Aeroitalia conferma inoltre il posizionamento di un aeromobile basato a Salerno e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso importanti destinazioni nazionali: Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Embraer 190 da 100 posti, con tariffe a partire da 39,99 euro.

Nuove rotte internazionali da Salerno

Tra le principali novità annunciate figurano i nuovi collegamenti estivi verso alcune delle destinazioni turistiche più richieste del Mediterraneo.

Salerno – Mykonos : partenze giovedì ore 8:00 e domenica ore 18:05

: partenze giovedì ore 8:00 e domenica ore 18:05 Salerno – Santorini : partenze venerdì ore 12:10 e lunedì ore 17:30

: partenze venerdì ore 12:10 e lunedì ore 17:30 Salerno – Ibiza : partenze mercoledì ore 8:20

: partenze mercoledì ore 8:20 Salerno – Palma di Maiorca: partenze martedì e sabato ore 17:55

I nuovi collegamenti puntano a rafforzare il ruolo dello scalo salernitano come porta d’accesso strategica per il turismo internazionale verso il Cilento, la Costiera Amalfitana e l’intera Campania.

Intrieri: “Salerno porta d’accesso ideale per milioni di viaggiatori”

“Siamo orgogliosi di poter rafforzare la nostra presenza sull’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, un’infrastruttura chiave nel cuore di una regione unica come la Campania”, ha dichiarato G.I., amministratore delegato di Aeroitalia.

Secondo Intrieri, la posizione strategica dello scalo tra il Cilento, la Costiera Amalfitana e le principali attrazioni regionali rappresenta un elemento fondamentale per attrarre viaggiatori italiani e internazionali e sostenere la crescita della mobilità e del turismo.

Barbieri (GESAC): “Un passo avanti nella crescita dello scalo”

Per R.B., amministratore delegato di GESAC, l’annuncio delle nuove rotte rappresenta “un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dell’Aeroporto di Salerno”.

Barbieri ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra compagnia aerea, istituzioni e territorio per rafforzare il network dello scalo e migliorare le infrastrutture di accesso, ricordando anche il completamento del nuovo terminal dedicato ai voli privati, che entrerà in funzione già dall’estate.

Prete: “Lo scalo è strategico per tutto il Mezzogiorno”

Anche A.P., presidente della Camera di Commercio di Salerno e di Unioncamere, ha evidenziato il ruolo strategico dell’aeroporto salernitano come secondo scalo regionale e infrastruttura chiave per collegare Campania, Basilicata e alta Calabria ai principali poli economici e turistici.

Tra le priorità indicate da Prete figurano il miglioramento delle infrastrutture di collegamento, il prolungamento della metropolitana e l’abolizione dell’addizionale comunale sui biglietti aerei, misura che potrebbe rendere lo scalo ancora più competitivo.