UILM Salerno, il 20 marzo il IX Congresso provinciale all’Hotel dei Principati di Baronissi

di Marisa Fava

Si terrà Venerdi 20 marzo 2026 alle ore 9.30, presso l’Hotel dei Principati di Baronissi, il IX Congresso della UILM-UIL di Salerno, importante momento di confronto dedicato al futuro del settore metalmeccanico nel territorio.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di delegati sindacali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo, con l’obiettivo di analizzare la situazione del comparto metalmeccanico in provincia di Salerno e affrontare i principali temi legati a occupazione, sicurezza sul lavoro, innovazione e transizione industriale.

La relazione del segretario

Ad aprire i lavori sarà la relazione del Segretario Generale della UILM Salerno, Nicola Trotta, che traccerà un bilancio dell’attività svolta e delle sfide future per il settore.

Gli interventi istituzionali

Al congresso interverranno inoltre la Segretaria nazionale UILM Raffaella Verde, il Segretario regionale UILM Campania Crescenzo Auriemma e il Coordinatore della UIL Salerno Ciro Marino.

Rinnovo della segreteria provinciale

Nel corso dei lavori congressuali si procederà anche al rinnovo della segreteria provinciale, chiamata a guidare l’organizzazione sindacale nei prossimi anni in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione.