UILM Salerno, il 20 marzo il IX Congresso provinciale all’Hotel dei Principati di Baronissi
Delegati sindacali, istituzioni e mondo produttivo a confronto sul futuro del comparto metalmeccanico: lavoro, sicurezza, innovazione e transizione industriale al centro del dibattito.
Si terrà Venerdi 20 marzo 2026 alle ore 9.30, presso l’Hotel dei Principati di Baronissi, il IX Congresso della UILM-UIL di Salerno, importante momento di confronto dedicato al futuro del settore metalmeccanico nel territorio.
L’iniziativa vedrà la partecipazione di delegati sindacali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo, con l’obiettivo di analizzare la situazione del comparto metalmeccanico in provincia di Salerno e affrontare i principali temi legati a occupazione, sicurezza sul lavoro, innovazione e transizione industriale.
La relazione del segretario
Ad aprire i lavori sarà la relazione del Segretario Generale della UILM Salerno, Nicola Trotta, che traccerà un bilancio dell’attività svolta e delle sfide future per il settore.
Gli interventi istituzionali
Al congresso interverranno inoltre la Segretaria nazionale UILM Raffaella Verde, il Segretario regionale UILM Campania Crescenzo Auriemma e il Coordinatore della UIL Salerno Ciro Marino.
Rinnovo della segreteria provinciale
Nel corso dei lavori congressuali si procederà anche al rinnovo della segreteria provinciale, chiamata a guidare l’organizzazione sindacale nei prossimi anni in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione.