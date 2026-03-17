17 Marzo 2026 - 10:41

Oroscopo Branko Martedì 17 marzo 2026 segno per segno

Le previsioni di Branko per martedì 17 marzo 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno, tra nuove opportunità, scelte importanti e conferme in arrivo.

Le stelle tornano a muoversi con decisione in questo martedì 17 marzo 2026, portando con sé energie contrastanti ma ricche di opportunità. Secondo l’oroscopo di Branko, la giornata si gioca tutta tra intuizione e concretezza: da un lato il desiderio di cambiamento, dall’altro la necessità di mantenere equilibrio e lucidità nelle scelte.

♈ Ariete

Giornata di ripartenza: energia in crescita, ma evita decisioni impulsive. In amore serve più ascolto.

♉ Toro

Stabilità e concretezza. Buon momento per questioni economiche o accordi: qualcosa si sblocca.

♊ Gemelli

Testa piena di idee: seleziona. Una notizia o un contatto può cambiare i tuoi programmi.

♋ Cancro

Sensibilità alle stelle. In amore si chiariscono silenzi, nel lavoro arrivano nuove responsabilità.

♌ Leone

Non forzare le situazioni. Opportunità in arrivo, ma vanno valutate con calma e lucidità.

♍ Vergine

Resilienza protagonista: piccoli ostacoli ma superabili. Mantieni ordine e concentrazione.

♎ Bilancia

Focus sul lavoro: possibilità interessanti. In amore attrazioni improvvise o nuove emozioni.

♏ Scorpione

Passione e intensità. Ottimo momento per chiarire qualcosa che ti porti dentro da tempo.

♐ Sagittario

Desiderio di cambiamento. Nuove prospettive, soprattutto grazie a incontri o contatti.

♑ Capricorno

Concretezza premiata. I risultati arrivano, ma non trascurare il lato affettivo.

♒ Acquario

Creatività e intuizione al top. Giornata ideale per idee nuove o progetti originali.

♓ Pesci

Grande sensibilità e fascino. Occasioni interessanti in amore e rapporti umani.

⭐ Segni favoriti del giorno

👉 Pesci – Toro – Acquario

⚠️ Segni un po’ sotto pressione

👉 Leone – Vergine