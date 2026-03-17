Eboli, arrestato 32enne dopo un furto in un istituto scolastico: accuse di rapina impropria e resistenza
L’episodio risale al 14 marzo: secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo si sarebbe impossessato di cavi in rame da un magazzino scolastico, aggredendo poi i militari intervenuti.
I Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto, lo scorso 14 marzo, all’arresto di un indagato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.
Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo si sarebbe introdotto in un istituto scolastico di Eboli, impossessandosi di alcuni cavi in rame custoditi all’interno di un magazzino.
La ricostruzione dei fatti
Stando alla ricostruzione fornita dagli investigatori, il 32enne sarebbe stato scoperto dai Carabinieri durante l’intervento. Nel tentativo di allontanarsi, avrebbe aggredito i militari, venendo poi bloccato e arrestato.
L’episodio è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire nel dettaglio responsabilità e dinamica dei fatti emersi nelle scorse ore.
Le accuse contestate
All’uomo vengono contestati i reati di rapina impropria, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.
Resta fermo che, come previsto dalla legge, eventuali responsabilità definitive potranno essere accertate solo all’esito del procedimento giudiziario.
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