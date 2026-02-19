Ferì il titolare durante un tentativo di rapina: chiesto il processo per un 34enne

di Marisa Fava

I fatti risalgono al 2023 a Scafati. Il commerciante fu colpito all’addome durante una colluttazione.

Sviluppi giudiziari per un episodio avvenuto agli inizi del 2023 a Scafati, dove una tentata rapina in una concessionaria di via Poggiomarino si concluse con il ferimento del titolare dell’attività. La Procura di Nocera Inferiore ha ora avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un 34enne, ritenuto coinvolto nella vicenda.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo – originario di Torre del Greco – avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale con il volto coperto da un casco e armato di pistola, intimando la consegna dell’incasso.

Il titolare avrebbe reagito tentando di disarmarlo. Durante la colluttazione, sarebbe partito un colpo di pistola che ha raggiunto il commerciante all’addome. Trasportato in ospedale, gli furono diagnosticati circa 20 giorni di prognosi.

Le indagini

Dopo il tentativo di rapina, il responsabile riuscì inizialmente a far perdere le proprie tracce. L’identificazione sarebbe avvenuta al termine di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri di Scafati e di Nocera Inferiore.

La posizione dell’indagato è ora al vaglio del Gip, che dovrà decidere sulla richiesta di processo formulata dalla Procura.