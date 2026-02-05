Salerno, rapina in tabaccheria in via Mercanti: rubati contanti e sigarette
Il colpo durante l’apertura: il titolare medicato al “Ruggi”. Le Volanti acquisiscono le immagini di videosorveglianza.
Rapina in mattinata nel cuore del centro cittadino. Un esercizio commerciale di via Mercanti a Salerno è stato preso di mira durante le operazioni di apertura: il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 300 euro in contanti oltre a confezioni di sigarette.
L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 8:00. Stando a una prima ricostruzione, due uomini avrebbero agito rapidamente sorprendendo il titolare e costringendolo all’interno del locale. Dopo aver raggiunto la cassa e gli scaffali, i responsabili si sarebbero poi allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce.
Il commerciante avrebbe riportato contusioni durante l’aggressione ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per le cure del caso.
Indagini e acquisizione delle immagini
Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per i rilievi e per avviare le attività investigative. Sono state acquisite le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della tabaccheria e dell’area circostante, che potrebbero aver ripreso l’intera fuga.
L’attività commerciale, nonostante l’accaduto, è rimasta aperta al pubblico.