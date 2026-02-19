Elude un posto di blocco e fugge in moto: indagini della Municipale a Nocera Inferiore

di Marisa Fava

Non si è fermato all’alt e, invece di accostare, ha accelerato allontanandosi in sella alla moto. L’episodio si è verificato ieri a Nocera Inferiore, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Polizia Stradale di Angri.

Le indagini: si cerca il conducente anche con la videosorveglianza

Dopo la fuga, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti per risalire all’identità del motociclista. A supporto delle verifiche viene utilizzato anche il sistema di videosorveglianza comunale, utile a ricostruire il percorso seguito dal mezzo e a individuare eventuali punti di transito.

Per chi non rispetta l’alt imposto dagli organi di polizia, sono previste sanzioni e conseguenze amministrative secondo la normativa vigente, oltre alle ulteriori contestazioni che potrebbero emergere dagli accertamenti.

Controlli su più zone della città

Il servizio ha interessato diverse aree di Nocera Inferiore e si colloca all’interno di un piano di rafforzamento della sicurezza stradale promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di contrastare condotte pericolose e verificare la regolarità dei veicoli in circolazione.

Il bilancio dell’attività: 38 veicoli controllati

Nel corso della giornata sono stati fermati e controllati 38 veicoli, tra auto e moto. Gli operatori hanno inoltre proceduto al sequestro di un mezzo risultato privo di assicurazione obbligatoria ed hanno elevato otto contestazioni per violazioni al Codice della Strada.