Elude un posto di blocco e fugge in moto: indagini della Municipale a Nocera Inferiore
Controlli congiunti con la Stradale di Angri: 38 veicoli verificati, un mezzo sequestrato per assicurazione assente e otto contestazioni al Codice della Strada.
Non si è fermato all’alt e, invece di accostare, ha accelerato allontanandosi in sella alla moto. L’episodio si è verificato ieri a Nocera Inferiore, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Polizia Stradale di Angri.
Le indagini: si cerca il conducente anche con la videosorveglianza
Dopo la fuga, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti per risalire all’identità del motociclista. A supporto delle verifiche viene utilizzato anche il sistema di videosorveglianza comunale, utile a ricostruire il percorso seguito dal mezzo e a individuare eventuali punti di transito.
Per chi non rispetta l’alt imposto dagli organi di polizia, sono previste sanzioni e conseguenze amministrative secondo la normativa vigente, oltre alle ulteriori contestazioni che potrebbero emergere dagli accertamenti.
Controlli su più zone della città
Il servizio ha interessato diverse aree di Nocera Inferiore e si colloca all’interno di un piano di rafforzamento della sicurezza stradale promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di contrastare condotte pericolose e verificare la regolarità dei veicoli in circolazione.
Il bilancio dell’attività: 38 veicoli controllati
Nel corso della giornata sono stati fermati e controllati 38 veicoli, tra auto e moto. Gli operatori hanno inoltre proceduto al sequestro di un mezzo risultato privo di assicurazione obbligatoria ed hanno elevato otto contestazioni per violazioni al Codice della Strada.
ARTICOLO PRECEDENTE
Airbag Takata difettosi: 1,6 milioni di veicoli ancora in circolazione