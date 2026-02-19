Airbag Takata difettosi: 1,6 milioni di veicoli ancora in circolazione
I dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziano criticità nella campagna di richiamo. Codici chiede tempi più rapidi per la sostituzione gratuita dei dispositivi
Gli airbag Takata difettosi rappresentano ancora un problema per la sicurezza stradale in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), risultano ancora in circolazione 1,6 milioni di veicoli equipaggiati con dispositivi potenzialmente pericolosi.
I rischi legati agli airbag Takata difettosi
Il Mit ha ribadito che i dispositivi installati su alcune vetture possono deteriorarsi in presenza di elevata umidità, temperature alte o forti sbalzi termici. In determinate condizioni, questo difetto potrebbe provocare l’esplosione dell’airbag.
Nei casi più gravi, l’anomalia può causare lesioni serie agli occupanti del veicolo o, in situazioni estreme, esiti fatali. Per questo motivo la campagna di richiamo è considerata prioritaria.
I numeri della campagna di richiamo
Le campagne di richiamo degli airbag Takata in Italia hanno coinvolto circa 4 milioni di veicoli appartenenti a numerosi marchi automobilistici. Di questi, 3,2 milioni sono stati notificati ai proprietari.
Tuttavia, ad oggi restano ancora 1,6 milioni di veicoli con airbag Takata difettosi non sostituiti. Un dato che preoccupa le associazioni dei consumatori e le istituzioni.
L’intervento dell’associazione Codici
L’associazione Codici sta seguendo la vicenda e fornisce assistenza ai proprietari che incontrano difficoltà nella sostituzione gratuita del dispositivo.
“L’avviso del Mit è importante – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ma permangono criticità. Riceviamo segnalazioni di cittadini che non riescono a ottenere appuntamenti in tempi brevi o non ricevono risposta dalle case automobilistiche.”
In particolare, Codici sta monitorando la campagna di richiamo che riguarda alcuni modelli Opel, ma la situazione coinvolge diversi brand.
Come verificare se il proprio veicolo è coinvolto
Per sapere se il proprio veicolo è soggetto a richiamo per airbag Takata difettosi è possibile consultare:
- I portali ufficiali delle case automobilistiche;
- La banca dati richiami UNRAE;
- L’elenco pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Alcune case costruttrici mettono a disposizione un link dedicato al richiamo Takata, mentre altre consentono la verifica generale tramite il numero di telaio.
Assistenza gratuita per gli automobilisti
La sostituzione degli airbag Takata difettosi è gratuita. I proprietari che riscontrano problemi possono rivolgersi all’associazione Codici per ricevere supporto.
È possibile contattare Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].
La sicurezza stradale resta una priorità. Per questo è fondamentale verificare tempestivamente la propria posizione e procedere alla sostituzione del dispositivo se necessario.