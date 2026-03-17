Università di Salerno, crescono le immatricolazioni: oltre 6mila nuovi studenti nell’anno accademico 2025/26

di Marisa Fava

Dati in crescita per le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 2025/26. Con la chiusura delle iscrizioni, avvenuta a inizio marzo, l’Ateneo registra un aumento significativo sia degli immatricolati puri sia degli avvii di carriera complessivi.

Secondo le rilevazioni diffuse dall’Università, il numero degli immatricolati puri – cioè studenti e studentesse che entrano per la prima volta nel sistema universitario – ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è pari a 6081, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente, corrispondente a circa 300 nuovi studenti.

Crescono anche gli avvii di carriera

In aumento anche il dato complessivo degli avvii di carriera, che comprende gli studenti immatricolati ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale. Il totale raggiunge infatti quota 9904 studenti, con una crescita superiore al 6,5% rispetto all’anno precedente e circa 650 nuovi iscritti.

Particolarmente rilevante il dato relativo alle lauree magistrali biennali, che fanno segnare un incremento di quasi il 19%, confermando l’attrattività dell’offerta formativa dell’Ateneo anche nei percorsi di secondo livello.

Le parole del Rettore Virgilio D’Antonio

“Siamo particolarmente contenti di questo dato complessivo – ha dichiarato il Rettore Virgilio D’Antonio – che conferma l’importanza della formazione universitaria per i nostri giovani e testimonia la volontà di affidare la realizzazione dei propri sogni e progetti al percorso universitario, qui nei campus UniSA”.

Il Rettore ha sottolineato anche il valore del lavoro condiviso tra tutte le componenti dell’Ateneo – docenti, personale tecnico-amministrativo e comunità studentesca – nel creare le condizioni più favorevoli per una formazione e una ricerca di qualità, in un campus sempre più aperto al tessuto urbano, culturale e imprenditoriale.

Aumentano anche i laureati

Segno positivo anche per il numero dei laureati UniSA. Nell’anno solare 2025, infatti, si registra un incremento di oltre il 3,5% rispetto all’anno precedente, pari a circa 200 studenti e studentesse in più che hanno concluso il proprio percorso universitario nei corsi di studio dell’Ateneo salernitano.

Un dato che conferma il trend di crescita dell’Università di Salerno e il ruolo sempre più centrale dell’Ateneo nel panorama formativo del Mezzogiorno.