Teatro Verdi di Salerno, “Giù la maschera” con il cast de La grande magia di Eduardo De Filippo

di Marisa Fava

Un appuntamento speciale per gli amanti del teatro. Venerdì 20 marzo alle ore 19.00, nel foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, si terrà l’incontro “Giù la maschera”, momento di confronto tra pubblico, stampa e cast dello spettacolo La grande magia di Eduardo De Filippo.

Un’occasione per entrare nell’opera

L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire i temi e le suggestioni di uno dei testi più affascinanti del repertorio eduardiano, capace di esplorare con profondità la psicologia umana e il rapporto tra realtà e illusione.

Lo spettacolo in scena al Teatro Verdi

La grande magia, con la regia di G. R., sarà in scena al Teatro Verdi dal 19 al 21 marzo alle ore 21 e il 22 marzo alle ore 18.

Scritto nel 1948, il testo ruota attorno al mago Otto Marvuglia e al suo celebre numero capace di trasformarsi in un inganno psicologico. Al centro della vicenda c’è Calogero Di Spelta, uomo fragile e ossessionato dalla gelosia, che sceglie di rifugiarsi nell’illusione pur di non affrontare la realtà.

La commedia alterna momenti di comicità e inquietudine, diventando una riflessione sul bisogno umano di credere in qualcosa che protegga dal dolore e sulla sottile linea tra verità e autoinganno.

La stagione di prosa del Teatro Verdi è organizzata dal Comune di Salerno con il Teatro Pubblico Campano e il sostegno della Regione Campania.