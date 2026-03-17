17 Marzo 2026 - 11:54
Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19
Il collasso della condotta consorziale a Cava de’ Tirreni provoca disagi anche a Pellezzano: ecco le strade interessate.
Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. A seguito del collassamento della condotta adduttrice “Consorziale”, avvenuto nel territorio di Cava de’ Tirreni, l’Ausino ha disposto l’interruzione immediata dell’erogazione dell’acqua.
Il servizio resterà sospeso fino alle ore 19 di oggi, salvo ulteriori aggiornamenti legati agli interventi di ripristino.
Le zone interessate
L’interruzione riguarda diverse aree del Comune di Pellezzano. In particolare, le strade coinvolte sono:
- via Calipari (San Giovanni)
- via Moscato
- via Chiuiano
- via Kennedy
- via De Vita (dal distributore Tamoil verso Salerno), con esclusione del civico numero 1 di via De Gasperi
Intervento in corso
I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto e ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile. Si raccomanda ai cittadini di adottare le opportune precauzioni durante la sospensione idrica.