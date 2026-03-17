Capaccio Paestum, scoperta discarica abusiva a Cannito: sequestrata area di 3.500 mq, tre denunciati
Operazione della Polizia Locale: rinvenuti rifiuti speciali anche pericolosi. Indagini in corso per risalire alla provenienza dei materiali.
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai reati ambientali sul territorio. Nella giornata di domenica 15 marzo, il personale della Polizia Locale, ha condotto un’importante operazione che ha portato al sequestro penale di un’area adibita a discarica abusiva.
Il sequestro a Cannito
L’intervento è avvenuto in un fondo privato situato in località Cannito. L’area, estesa per circa 3.500 metri quadrati, si trova in una zona collinare interna, lontana dalla strada provinciale, posizione che ne avrebbe favorito l’utilizzo illecito lontano da controlli.
All’interno del sito, gli agenti hanno rinvenuto circa 50 metri cubi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, accumulati su un lastrico cementizio.
Tra i materiali individuati figurano componenti meccaniche e pezzi di carrozzeria di autocarri, verosimilmente riconducibili ad attività pregresse di officine o carrozzerie.
Tre persone denunciate
A seguito degli accertamenti, tre persone, individuate come proprietari del terreno, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per violazione delle normative ambientali.
Proseguono intanto le indagini per risalire alla provenienza dei rifiuti, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza con lettura targhe.
Bonifica del sito e controlli
Parallelamente al procedimento penale, l’Ufficio Ambiente del Comune avvierà l’iter amministrativo per l’emissione di un’ordinanza di bonifica, con l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico dei responsabili. L’Amministrazione comunale ribadisce il massimo impegno nella lotta allo sversamento illecito di rifiuti, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.