Piazza Cavour, il Consiglio di Stato conferma: “Legittimo l’annullamento del contratto, area da liberare”
Respinto il ricorso della società Parking Cavour Salerno: stop definitivo ai box interrati e via libera alla rimozione del cantiere nel cuore del lungomare.
Si chiude, almeno sul piano della giustizia amministrativa, la lunga vicenda dei box interrati di piazza Cavour. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società Parking Cavour Salerno, confermando la sentenza del Tar di Salerno dell’aprile 2024.
Con la decisione dei giudici amministrativi, viene sancita la legittimità dell’annullamento del contratto disposto dal Comune di Salerno per l’intervento di project financing relativo alla realizzazione dei parcheggi interrati.
Area di cantiere da liberare
Alla luce della sentenza, l’area di cantiere di piazza Cavour dovrà essere liberata, ponendo fine a una situazione che si protrae da anni nel cuore del lungomare cittadino.
Il progetto dei box interrati, al centro di numerosi contenziosi e polemiche, viene quindi definitivamente archiviato, almeno sotto il profilo amministrativo.
La decisione del Consiglio di Stato
I giudici hanno confermato quanto già stabilito dal Tar, respingendo le richieste avanzate dai privati che avevano chiesto la revoca dello stop all’opera disposto dagli uffici comunali di Palazzo Guerra.
La pronuncia rappresenta un punto fermo sulla vicenda dello slargo di piazza Cavour, rimasto per anni interessato da lavori mai completati e diventato simbolo di una delle opere più discusse della città.