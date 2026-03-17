di Redazione ZON

Organizzare una cena ben riuscita richiede attenzione agli equilibri gustativi. La scelta del vino non può essere casuale, perché incide sulla percezione di ogni portata. L’abbinamento si basa su due principi tecnici che guidano sommelier e appassionati: concordanza e contrapposizione.

Comprendere questi criteri permette di leggere correttamente un piatto, analizzarne struttura, grassezza, aromaticità e persistenza. Allo stesso modo, il vino va valutato per intensità, freschezza, tannicità e complessità olfattiva.

Anche realtà note come Millesima, piattaforma specializzata nella distribuzione di vini, o produttori affermati come Chateau Minuty rientrano in questo schema tecnico, che resta valido indipendentemente dal marchio o dalla fascia di prezzo.

Concordanza e contrapposizione sono quindi i due criteri che guidano le scelte a tavola, aiutando a valorizzare aromi, consistenze e intensità. In questo articolo analizziamo come funzionano, quando applicarli e quali errori evitare, con esempi pratici utili per costruire una cena coerente, piacevole e tecnicamente ben strutturata.

Il principio della concordanza a tavola

La concordanza si applica quando vino e piatto condividono caratteristiche simili per intensità e struttura. Piatti delicati richiedono vini altrettanto leggeri; preparazioni complesse e persistenti necessitano di vini con adeguata struttura.

Un antipasto a base di pesce crudo, ad esempio, si abbina a un bianco fresco, con profumi sottili e acidità misurata. Una preparazione cremosa trova equilibrio in un vino morbido, capace di accompagnare la rotondità senza sovrastarla. Lo stesso criterio vale per i dessert, dove dolcezza e aromaticità devono rispecchiarsi nel calice.

La concordanza funziona quando nessun elemento prevale sull’altro.

Se il vino è troppo intenso rispetto al piatto, copre i sapori. Se è troppo leggero, risulta impercettibile. Per questo motivo è utile valutare sempre la persistenza gusto-olfattiva e la struttura complessiva prima di decidere l’abbinamento.

Questo approccio è spesso scelto per cene formali o degustazioni guidate, dove si desidera mantenere coerenza e continuità sensoriale lungo tutto il percorso gastronomico.

Il principio della contrapposizione a tavola

La contrapposizione agisce in modo diverso. Qui l’equilibrio nasce dal contrasto tra caratteristiche opposte che si compensano a vicenda. È il caso classico della freschezza di un vino che bilancia la grassezza di un piatto.

Un fritto misto trova sostegno in un vino con buona acidità e vivacità, capace di detergere il palato. Allo stesso modo, la tannicità di un rosso strutturato si armonizza con la succulenza di una carne rossa, attenuando la sensazione di asciuttezza. Un vino aromatico e fresco equilibra efficacemente la speziatura intensa di piatti orientali complessi.

Questo criterio richiede maggiore attenzione, perché il confine tra equilibrio e squilibrio è sottile. Un contrasto ben calibrato rende l’esperienza dinamica e interessante; un contrasto eccessivo genera disarmonia.

Per scegliere correttamente è utile analizzare i principali elementi gustativi del piatto: dolcezza, sapidità, acidità, grassezza, speziatura. Il vino deve intervenire compensando ciò che risulta predominante.

In pratica, concordanza e contrapposizione non si escludono. Spesso convivono nello stesso abbinamento, contribuendo a costruire un risultato armonico.

Conoscere queste due regole consente di organizzare una cena coerente, valorizzando ogni portata con consapevolezza tecnica e sensibilità gustativa.