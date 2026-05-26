Comunali Salerno 2026, ecco il nuovo Consiglio: sorprese, conferme ed esclusi
Dai Progressisti per Salerno all’opposizione: i nomi dei consiglieri eletti e degli esclusi dopo lo scrutinio di 150 sezioni su 151.
Sorprese, conferme, exploit e bocciature. A Salerno prende forma il nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative 2026. Anche se manca ancora l’ufficializzazione definitiva, i dati provenienti da 150 sezioni su 151 delineano ormai un quadro politico pressoché definitivo.
Alla maggioranza del sindaco riconfermato Vincenzo De Luca dovrebbero spettare 21 consiglieri comunali, mentre all’opposizione andrebbero i restanti 10 seggi.
Progressisti per Salerno domina la maggioranza
A conquistare il maggior numero di seggi sarebbe la lista Progressisti per Salerno, che dovrebbe portare in aula ben sette consiglieri comunali: Nino Savastano, Rocco Galdi, Dario Loffredo, Luca Sorrentino, Vittoria Cosentino, Angelo Caramanno e Antonio Fiore.
Resterebbero invece fuori, almeno per il momento, Alessandra Francese, Eva Avossa e Manuela Siniscalco.
Gli altri seggi della coalizione
Quattro consiglieri anche per la lista A Testa Alta, con l’elezione di Paky Memoli, Alessandro Ferrara, Felice Santoro e Fabio Piccininno. Primo dei non eletti sarebbe Arturo Iannelli.
Stesso numero di seggi per Salerno per i Giovani, dove spicca il dato di Paola De Roberto, risultata la più votata della lista. In Consiglio entrerebbero anche Gianni Fiorito, Horace Di Carlo e Fabio Polverino. Primo dei non eletti Marco Mazzeo.
Tre seggi andrebbero invece al PSI, con Massimiliano Natella, Simona Calzaretti – considerata una delle sorprese di questa tornata elettorale – e Antonio Cammarota. Resterebbero esclusi Filomeno Di Popolo e Tonia Willburger.
Due consiglieri comunali anche per i Cristiani Democratici: confermati Gaetana Falcone e Giuseppe Zitarosa. Fuori, invece, Giovanni D’Avenia e Barbara Figliolia.
Per i Verdi dovrebbe entrare in aula Antonio Carbonaro.
La composizione dell’opposizione
Tra i banchi dell’opposizione entrerà il candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi, affiancato con ogni probabilità da Gabriele Casaburi per Forza Italia, Ciro Giordano per Fratelli d’Italia e Dante Santoro per Prima Salerno-Lega.
Presenza assicurata anche per Franco Massimo Lanocita, insieme a Rino Avella, candidato di Avs-Terra Socialista e autore di oltre mille preferenze personali.
Entrerebbero inoltre Claudio Russolillo per il Movimento 5 Stelle, Giso Amendola di Salerno Democratica e Armando Zambrano, che potrebbe essere affiancato da uno tra Corrado Naddeo e Donato Pessolano nella lista Oltre-Azione.
Gli esclusi
Fuori dal nuovo Consiglio comunale Elisabetta Barone, ferma al 2,36%, e Mimmo Ventura, che si arresta al 2,32%.
Nessun seggio anche per Alessandro Turchi, con Salerno Migliore all’1,36%, e per Pio Antonio De Felice di Potere al Popolo, fermo allo 0,37%.
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