26 Maggio 2026 - 11:44

Comunali Salerno 2026, ecco il nuovo Consiglio: sorprese, conferme ed esclusi

Dai Progressisti per Salerno all’opposizione: i nomi dei consiglieri eletti e degli esclusi dopo lo scrutinio di 150 sezioni su 151.

Sorprese, conferme, exploit e bocciature. A Salerno prende forma il nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative 2026. Anche se manca ancora l’ufficializzazione definitiva, i dati provenienti da 150 sezioni su 151 delineano ormai un quadro politico pressoché definitivo.

Alla maggioranza del sindaco riconfermato Vincenzo De Luca dovrebbero spettare 21 consiglieri comunali, mentre all’opposizione andrebbero i restanti 10 seggi.

Progressisti per Salerno domina la maggioranza

A conquistare il maggior numero di seggi sarebbe la lista Progressisti per Salerno, che dovrebbe portare in aula ben sette consiglieri comunali: Nino Savastano, Rocco Galdi, Dario Loffredo, Luca Sorrentino, Vittoria Cosentino, Angelo Caramanno e Antonio Fiore.

Resterebbero invece fuori, almeno per il momento, Alessandra Francese, Eva Avossa e Manuela Siniscalco.

Gli altri seggi della coalizione

Quattro consiglieri anche per la lista A Testa Alta, con l’elezione di Paky Memoli, Alessandro Ferrara, Felice Santoro e Fabio Piccininno. Primo dei non eletti sarebbe Arturo Iannelli.

Stesso numero di seggi per Salerno per i Giovani, dove spicca il dato di Paola De Roberto, risultata la più votata della lista. In Consiglio entrerebbero anche Gianni Fiorito, Horace Di Carlo e Fabio Polverino. Primo dei non eletti Marco Mazzeo.

Tre seggi andrebbero invece al PSI, con Massimiliano Natella, Simona Calzaretti – considerata una delle sorprese di questa tornata elettorale – e Antonio Cammarota. Resterebbero esclusi Filomeno Di Popolo e Tonia Willburger.

Due consiglieri comunali anche per i Cristiani Democratici: confermati Gaetana Falcone e Giuseppe Zitarosa. Fuori, invece, Giovanni D’Avenia e Barbara Figliolia.

Per i Verdi dovrebbe entrare in aula Antonio Carbonaro.

La composizione dell’opposizione

Tra i banchi dell’opposizione entrerà il candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi, affiancato con ogni probabilità da Gabriele Casaburi per Forza Italia, Ciro Giordano per Fratelli d’Italia e Dante Santoro per Prima Salerno-Lega.

Presenza assicurata anche per Franco Massimo Lanocita, insieme a Rino Avella, candidato di Avs-Terra Socialista e autore di oltre mille preferenze personali.

Entrerebbero inoltre Claudio Russolillo per il Movimento 5 Stelle, Giso Amendola di Salerno Democratica e Armando Zambrano, che potrebbe essere affiancato da uno tra Corrado Naddeo e Donato Pessolano nella lista Oltre-Azione.

Gli esclusi

Fuori dal nuovo Consiglio comunale Elisabetta Barone, ferma al 2,36%, e Mimmo Ventura, che si arresta al 2,32%.

Nessun seggio anche per Alessandro Turchi, con Salerno Migliore all’1,36%, e per Pio Antonio De Felice di Potere al Popolo, fermo allo 0,37%.