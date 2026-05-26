Baronissi in Luce, passeggiata fotografica tra storia e bellezza

di Marisa Fava

Baronissi si prepara ad accendersi di luce, storia e bellezza con la prima edizione di “Baronissi in Luce”, passeggiata fotografica collettiva promossa dall’Associazione Culturale LAB 147 e dalla Pro Loco Baronissi.

L’iniziativa, in programma sabato 6 giugno 2026 con partenza alle ore 10:00 dal Parco del Ciliegio, nasce con l’obiettivo di riscoprire il territorio attraverso lo sguardo della fotografia, valorizzando scorci, monumenti, paesaggi e luoghi identitari della città.

L’evento ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e sarà aperto a tutti: fotografi professionisti, fotoamatori, cittadini, curiosi e appassionati. Non sarà necessario disporre di attrezzature professionali: sarà possibile partecipare anche semplicemente con uno smartphone.

Il percorso di Baronissi in Luce

La passeggiata fotografica si svilupperà attraverso alcune delle tappe più suggestive del territorio comunale, alternando arte, spiritualità, memoria storica e paesaggio.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 10:00 presso il Parco del Ciliegio, dove si terrà un primo momento introduttivo prima dell’avvio del percorso.

La prima tappa sarà dedicata al Convento Francescano della Santissima Trinità, luogo di grande valore storico e religioso, dove i partecipanti potranno cogliere dettagli architettonici, atmosfere silenziose e scorci del complesso conventuale. A seguire, spazio alla cultura contemporanea con la visita al FRaC – Fondo Regionale d’Arte Contemporanea, punto di riferimento artistico per Baronissi e per l’intera Valle dell’Irno.

Il percorso proseguirà poi negli antichi casali di Baronissi, tra vicoli, pietra, architetture tradizionali e angoli capaci di raccontare l’identità più autentica della città.

La terza tappa condurrà i partecipanti verso la Collina del Santissimo Salvatore, da cui sarà possibile ammirare una vista panoramica sulla Valle dell’Irno, ideale per gli scatti paesaggistici conclusivi.

Fotografia come racconto del territorio

“Baronissi in Luce” non vuole essere soltanto un appuntamento tecnico dedicato alla fotografia, ma un’esperienza collettiva di conoscenza e condivisione. L’obiettivo principale è invitare cittadini e visitatori a osservare Baronissi con occhi nuovi, trasformando ogni scatto in un racconto del territorio.

La giornata si concluderà con un pranzo a sacco collettivo, pensato come momento conviviale per confrontarsi, scambiare impressioni e condividere l’esperienza vissuta lungo il percorso.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico. In segno di ringraziamento per l’accoglienza presso il complesso religioso, sarà richiesta un’offerta libera che verrà interamente devoluta ai Frati Minori Francescani per il sostentamento del Convento.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte alla camminata.