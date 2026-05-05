Baronissi, “Pilates con Mamma” al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma

di Marisa Fava

Sport, benessere e condivisione nel verde. Sabato 9 maggio alle ore 10:30 il Parco del Ciliegio di Baronissi ospiterà l’iniziativa “Pilates con Mamma”.

L’evento, promosso dal Comune di Baronissi in collaborazione con l’Asd Accademia Sportiva, apre il weekend dedicato alla Festa della Mamma.

L’appuntamento è pensato come un momento di condivisione tra adulti e bambini, all’insegna dello sport all’aria aperta e del benessere psicofisico.

I partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva nella natura, riscoprendo il piacere del movimento in un contesto rilassante e inclusivo, tra attività motoria, creatività e socialità.

L’iniziativa mira a promuovere uno stile di vita sano, favorendo l’equilibrio tra corpo e mente.

Per partecipare si consiglia di portare un tappetino e di indossare abbigliamento sportivo comodo.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.