Baronissi, torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale
Oltre 600 musicisti da tutto il mondo per sei giorni di musica, cultura e dialogo
Baronissi si prepara ad accogliere oltre 600 musicisti provenienti da tutto il mondo. Da oggi fino a sabato 9 maggio 2026 torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione AFI Falaut ETS con il patrocinio del Comune di Baronissi e conferma la città come polo culturale di respiro internazionale.
Per sei giorni, giovani interpreti e professionisti vivranno un’esperienza di confronto, crescita e dialogo attraverso la musica, linguaggio universale capace di unire culture e generazioni diverse.
La Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e la Sala Astrolabio del Museo FRaC ospiteranno musicisti provenienti da Cina, Giappone, Russia, Svizzera e da tutte le regioni italiane.
Un vero mosaico di culture musicali per un concorso che si conferma tra le realtà più dinamiche nel panorama delle competizioni musicali italiane.
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