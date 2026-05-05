Baronissi, torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale

di Marisa Fava

Baronissi si prepara ad accogliere oltre 600 musicisti provenienti da tutto il mondo. Da oggi fino a sabato 9 maggio 2026 torna il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione AFI Falaut ETS con il patrocinio del Comune di Baronissi e conferma la città come polo culturale di respiro internazionale.

Per sei giorni, giovani interpreti e professionisti vivranno un’esperienza di confronto, crescita e dialogo attraverso la musica, linguaggio universale capace di unire culture e generazioni diverse.

La Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e la Sala Astrolabio del Museo FRaC ospiteranno musicisti provenienti da Cina, Giappone, Russia, Svizzera e da tutte le regioni italiane.

Un vero mosaico di culture musicali per un concorso che si conferma tra le realtà più dinamiche nel panorama delle competizioni musicali italiane.