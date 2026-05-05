Droga tra Torre Annunziata e Salerno: arrestato pusher dalla Guardia di Finanza

di Marisa Fava

Un uomo, originario della provincia di Salerno, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti.

L’intervento è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, impegnati in un più ampio dispositivo di controllo del territorio.

Il blitz

L’uomo è stato fermato a Torre Annunziata mentre era alla guida di un motoveicolo. Nel vano portaoggetti, i finanzieri hanno rinvenuto circa 9,3 grammi di cocaina.

Il quantitativo, seppur contenuto, ha insospettito gli investigatori per le modalità di conservazione, portando all’estensione dei controlli presso l’abitazione dell’uomo, situata in provincia di Salerno.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un bilancino di precisione, circa 56 grammi di mannite – sostanza utilizzata per il taglio della droga – una macchina per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli elementi raccolti sono ritenuti indicativi di una possibile attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si precisa che la persona coinvolta è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.