Ravello, torna “C’era una Costa”: il festival del cinema ritrovato

di Marisa Fava

Dall’8 al 10 maggio tra Ravello e Amalfi torna “C’era una Costa”, il festival dedicato al cinema della Costiera Amalfitana. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata dall’Archivio Cinematografico Costiera Amalfitana.

La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Ravello e Amalfi, si propone di riportare alla luce opere audiovisive girate e ambientate lungo la Costiera, dalle prime sperimentazioni del Novecento fino ai giorni nostri.

Un viaggio tra cinema e territorio

L’obiettivo del festival è valorizzare materiali inediti o dimenticati, offrendo al pubblico non solo la visione delle pellicole, ma anche un’occasione di approfondimento sulle trasformazioni del territorio.

In programma proiezioni di film, documentari e materiali d’archivio, affiancati da incontri con studiosi, critici e storici del cinema.

Il programma

Il festival si aprirà venerdì 8 maggio alle ore 10:30 presso il Ravello Art Center con un incontro con l’attore e regista danese Ulrich Thomsen.

Sabato 9 maggio, alle ore 10:30, al Centro di Cultura e Storia Amalfitana di Amalfi, saranno proiettati alcuni frammenti del film “Il leone di Amalfi” (1950), con Vittorio Gassman. Seguirà un dibattito con studiosi e studenti.

Nel pomeriggio, alle ore 18:30, a Ravello, presso l’auditorium di Villa Rufolo, spazio al documentario “Ageroland” (2011) di Carlotta Cerquetti, con la partecipazione della regista.

Domenica 10 maggio, alle ore 18:30, all’auditorium Oscar Niemeyer, è prevista la presentazione del volume “Gli amanti di Ravello”, seguita dalla proiezione del film “L’intrigo” (1964).

Nel corso della manifestazione, i materiali raccolti saranno valorizzati anche attraverso pubblicazioni curate dall’associazione organizzatrice.