9 Gennaio 2026 - 10:47
Ravello, “Il Cinema” all’Auditorium Niemeyer: quattro proiezioni gratuite nel weekend
La rassegna a ingresso libero promossa dal Comune con il sostegno della Fondazione Ravello e l’organizzazione di Cineventi continua anche nel nuovo anno, con appuntamenti pensati per pubblici di ogni età.
Prosegue all’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello il ciclo di proiezioni che sta riportando il grande schermo in uno dei luoghi simbolo della città. Dopo il debutto avvenuto a dicembre, l’iniziativa continua nel nuovo anno con un calendario del fine settimana che alterna titoli per famiglie, cinema contemporaneo e classici capaci di attraversare le generazioni.
Un’occasione per ritrovarsi e vivere il cinema come esperienza condivisa, in uno spazio che si conferma punto di riferimento per la vita culturale del territorio.
Tutte le proiezioni sono gratuite, con accesso consentito fino a esaurimento posti. Il programma completo è consultabile qui: cineventi.it/il-cinema-a-ravello