Natale e Capodanno a Cetara: le Notti Azzurre illuminano l’inverno della Costiera

di Marisa Fava

Cetara si prepara a vivere un inverno ricco di emozioni con le Notti Azzurre, la rassegna che trasforma il borgo marinaro della Costiera Amalfitana in un luogo di incontro tra tradizione, cultura e intrattenimento. Un calendario fitto di eventi accompagnerà cittadini e visitatori dal Natale fino a febbraio, offrendo un’esperienza autentica anche nei mesi più freddi.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano i Mercatini al Borgo, in programma dal 20 dicembre al 4 gennaio in Largo Marina, aperti ogni giorno dalle 10 alle 22. Artigianato locale, street food e prodotti tipici daranno vita a un vero e proprio villaggio natalizio affacciato sul mare, realizzato in collaborazione con il Forum dei Giovani.

Grande protagonista anche il Presepe Vivente “Tra le vie degli antichi mestieri”, in scena il 29 e 30 dicembre e il 3 e 4 gennaio (ore 18) nel Borgo Storico di San Giacomo. Un percorso suggestivo tra vicoli, scene della Natività, mestieri tradizionali e degustazioni, fino al sagrato della Chiesa di San Pietro Apostolo.

Il calendario entra nel vivo già sabato 20 dicembre con la Tombolata dell’Azione Cattolica (ore 16, Sala Ave Maria) e il Concerto di Natale nella Chiesa di San Pietro Apostolo (ore 19). Domenica 21 dicembre spazio ai più piccoli con Aspettando Babbo Natale, tra giochi e animazione in Largo Marina.

La notte della Vigilia, il 24 dicembre, sarà scandita dalla Santa Messa nella Grotta di Largo Marina (ore 23.30), seguita dalla suggestiva calata della stella cometa. Dal 25 al 28 dicembre e il 1° gennaio, la Compagnia Teatrale Cetarese porterà in scena la commedia “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta (Sala Benincasa, ore 20).

Il 31 dicembre Cetara saluterà il 2025 con il grande Capodanno in piazza: musica live, spettacoli e brindisi animeranno Largo Marina già dalle 12, per un lungo aperitivo che accompagnerà cittadini e visitatori fino a sera.

Il nuovo anno si apre con Mercatini in Musica: il 1° gennaio tributo a Ligabue (ore 20), seguito il 2 gennaio dal live della band Skizzekea. Il 5 gennaio torna Aspettando la Befana, mentre il 9 gennaio spazio alla Super Tombolata del Forum dei Giovani.

Il calendario prosegue con appuntamenti dedicati alla solidarietà, al cinema per bambini e alla cultura enogastronomica, con il ritorno di Calice e le sue masterclass sulla colatura di alici. Gran finale a febbraio con le ultime proiezioni del CineForum for Kids.

«Le Notti Azzurre rappresentano un momento speciale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Fortunato Della Monica – un’occasione per valorizzare le tradizioni, accogliere visitatori e vivere Cetara anche d’inverno».

Per il programma completo e aggiornato è possibile consultare il sito ufficiale:

www.cetaraturistica.it