Passa per la Costiera Amalfitana l’addio alle scene di un’icona della musica italiana, Umberto Tozzi

di Redazione ZON

UMBERTO TOZZI – L’ULTIMA NOTTE ROSA

The Final Tour

Giovedì 21 agosto 2025 a Maiori Anfiteatro del Porto Turistico

Biglietti disponibili su Ticketone e al Botteghino aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 18.

Inizio show: ore 21.30

Farà tappa anche in Costiera Amalfitana “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”, la tournée mondiale che attraversa 4 continenti con cui Umberto Tozzi saluta la scena live. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori.

“In questo tour abbiamo suonato e continuiamo a suonare nei posti più belli del mondo. L’energia viene automatica – racconta Umberto Tozzi – salire sul palco è una grande gioia. Immaginare che tutto questo finisca, lo so, fa effetto, ma c’è un momento per tutto”.

Un’icona della musica italiana

Carismatico cantautore e musicista, Umberto Tozzi è diventato un simbolo della musica italiana. Le sue canzoni hanno accompagnato e appassionato intere generazioni, riempiendo i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica.

Oltre 50 anni di carriera

Più di 80 milioni di dischi venduti

2000 concerti in tutto il mondo

in tutto il mondo 1 Golden Globe e nomination ai Grammy Awards

e Vincitore del Festival di Sanremo e due volte del Festivalbar

Il suo ultimo show racchiuderà tutta l’emozione di un pubblico che lo ha applaudito in ogni angolo del pianeta e che ha cantato a squarciagola i suoi grandi successi.

Un annuncio storico

Dopo mezzo secolo di carriera, l’annuncio dell’addio alle scene è arrivato il 15 marzo 2024 dal prestigioso Teatro L’Olympia di Parigi, palco che Tozzi ha calcato per tre volte.

I grandi successi

La carriera di Tozzi è costellata di brani indimenticabili che hanno attraversato confini, culture e generazioni:

“Ti Amo” (1977) – 7 mesi ai vertici delle classifiche, vincitore del Festivalbar e colonna sonora anche della serie La Casa di Carta 4.

(1977) – 7 mesi ai vertici delle classifiche, vincitore del Festivalbar e colonna sonora anche della serie La Casa di Carta 4. “Gloria” – scelta per film cult come Flashdance e The Wolf of Wall Street, portata al successo mondiale da Laura Branigan, n.1 in America e 36 settimane nella Billboard Hot 100.

– scelta per film cult come Flashdance e The Wolf of Wall Street, portata al successo mondiale da Laura Branigan, n.1 in America e 36 settimane nella Billboard Hot 100. “Si può dare di più”, “Gente di Mare”, “Gli altri siamo noi”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, “Eva” e molti altri.

Collaborazioni memorabili

Numerose le collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali:

Italiani: Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Pooh, Raf, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Monica Bellucci

Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Pooh, Raf, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Monica Bellucci Internazionali: Anastacia, Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma, Howard Carpendale, Ivete Sangalo e altri

Informazioni utili

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

Radio partner: RTL 102.5

Automotive partner: Birindelli Auto

Tappa di Maiori: a cura di Anni 60 produzioni (www.anni60produzioni.com) in collaborazione con ZA.VI. Management.

Biglietti: disponibili su Ticketone, nei punti vendita abituali e al Botteghino dell’Arena (apertura ore 18).

Ingresso al pubblico: dalle ore 20

Inizio spettacolo: ore 21.30

Info: www.umbertotozzi.com

Spotify – YouTube – Facebook – Instagram

#lultimanotterosa

Contatti stampa

Stampa regionale:

Gilda Camaggio / JaG communication – Ufficio Stampa Anni 60 produzioni

[email protected]

Ufficio stampa: Parole & Dintorni, Sara Testori – [email protected]

Promo Radio e TV: Stefano Seresini – [email protected]

Friends & Partners:

Comunicazione: Veronica Corno

Promozione: Francesco Colombo ([email protected]) e Nina Molica Franco ([email protected])

Management: Momy Records – Gianluca Tozzi ([email protected])

Concerto Music: Milo Fantini ([email protected])