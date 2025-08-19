Battipaglia, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: arrestati due uomini

di Redazione ZON

Il 12 agosto, a Battipaglia, i Carabinieri del N.O.R. – Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di due uomini per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a p.u.”, e deferito in stato di libertà una terza persona per “resistenza a pubblico ufficiale”, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, inottemperanti all’alt per un controllo stradale si davano alla fuga durante la quale uno di loro si disfaceva di un involucro, poi recuperato, contenente cocaina, suddivisa in dosi. Bloccati, all’esito di perquisizione anche il secondo di loro è stato trovato in possesso di cocaina.