Olevano sul Tusciano, incendio questa mattina: sul luogo Vigili del Fuoco e Polizia Municipale

di Redazione ZON

Un incendio è divampato questa mattina all’interno di un sottotetto in località Fellitto, nel comune di Olevano sul Tusciano. Le fiamme hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana, giunti sul posto con un’autobotte e un’autoscala per operare dall’alto sul tetto dell’edificio.

Le cause del rogo non sono ancora state accertate, ma fortunatamente non si registrano feriti. Presenti sul luogo anche gli agenti della Polizia Municipale per le verifiche del caso.