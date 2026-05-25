Pontecagnano, furto in una struttura comunale: due arresti
I Carabinieri e la Polizia Municipale hanno fermato due persone trovate con attrezzi da scasso e materiale in ferro e rame.
Due persone sono state arrestate a Pontecagnano Faiano per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbero introdotte in una struttura comunale in fase di ristrutturazione.
La mattina del 22 maggio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno proceduto all’arresto di due persone per furto aggravato.
Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, gli indagati si sarebbero introdotti all’interno di una struttura comunale in fase di ristrutturazione, dopo aver danneggiato la recinzione.
Una volta entrati, si sarebbero impossessati di materiale in ferro e rame contenuto all’interno dell’impianto di climatizzazione.
Le due persone sono state inoltre individuate in possesso di attrezzi atti allo scasso e di alcuni sacchi contenenti il materiale asportato.
Si precisa che, secondo il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo all’esito del procedimento e con eventuale sentenza definitiva di condanna.
ARTICOLO PRECEDENTE
Mazzoleni investe nel benessere psicologico: cresce la partnership con Unobravo
ARTICOLO SUCCESSIVO
Baronissi in bici per una città più verde: successo per la passeggiata ecologica