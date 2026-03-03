Polizia municipale di Salerno, FP CGIL: “Trasformare in full-time i contratti dei 56 assunti”
Nota al Commissario Straordinario: per il sindacato il part-time non è più compatibile con carichi, pensionamenti e spostamenti interni.
La FP CGIL di Salerno ha inviato una nota ufficiale al Commissario Straordinario per chiedere la trasformazione dei contratti degli Istruttori di Vigilanza in servizio presso la Polizia Municipale.
Secondo quanto evidenziato dal sindacato, dopo l’ultimo concorso pubblico l’Amministrazione ha proceduto all’assunzione di 56 operatori a tempo indeterminato, ma con regime part-time. Una scelta che, viene sottolineato, oggi non risulterebbe più in linea con le responsabilità affidate al Corpo e con la complessità del contesto urbano cittadino.
La richiesta della FP CGIL: trasformare i contratti
Il Segretario Generale Capezzuto e la RSU, osservano che la permanenza in un regime contrattuale limitato a tre giorni a settimana non consentirebbe all’Amministrazione di utilizzare il servizio nella sua piena capacità operativa.
Il quadro, secondo la nota, sarebbe reso ancora più urgente dalla previsione di una riduzione di 27 unità nel corso dell’anno per effetto dei pensionamenti. A questo si aggiungerebbe lo spostamento di circa 15 operatori verso incarichi interni, per fronteggiare carenze negli uffici amministrativi.
Copertura sul territorio e retribuzione
Per la FP CGIL, la trasformazione dei contratti da part-time a full-time rappresenterebbe un passaggio non più rinviabile: l’obiettivo indicato è quello di garantire una presenza più stabile sul territorio e, al tempo stesso, riconoscere ai lavoratori una retribuzione piena, coerente con l’impegno richiesto.
Richiesto un riscontro urgente
Alla luce di quanto rappresentato, la FP CGIL chiede formalmente al Commissario Straordinario di adottare le misure amministrative utili e di fornire un riscontro urgente sull’avvio dell’iter. Il sindacato ribadisce infine la disponibilità a un incontro istituzionale per definire soluzioni condivise nell’interesse dei lavoratori e dell’efficienza del servizio pubblico.