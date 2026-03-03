Il Cilento Outlet diventa “Your Fashion Destination”: moda e territorio al centro della nuova campagna

di Marisa Fava

Moda e territorio si intrecciano in un racconto che guarda al futuro senza perdere le proprie radici. Con la nuova campagna “Your Fashion Destination”, il Cilento Outlet sceglie di valorizzare il paesaggio e l’identità culturale del territorio, trasformando i luoghi simbolo del Cilento nel cuore della propria narrazione visiva.

Il progetto prende avvio da Castellabate, estendendo poi lo sguardo agli scenari più rappresentativi dell’area cilentana. Mare e collina, borghi storici, natura incontaminata: ogni immagine diventa parte di un racconto che supera la dimensione puramente commerciale per assumere un significato più ampio, legato alla promozione territoriale.

Un racconto identitario, non solo estetico

La campagna non si limita a presentare un’offerta fashion, ma propone una visione integrata tra moda, paesaggio e identità. Gli scorci panoramici e i centri storici diventano così protagonisti di una narrazione che richiama storia, cultura e memoria collettiva.

Tra i luoghi scelti spicca proprio Castellabate, meta turistica già nota al grande pubblico anche per essere stata location del film “Benvenuti al Sud”, simbolo di un Mezzogiorno autentico, accogliente e capace di dialogare con un pubblico nazionale e internazionale.

La visione della direzione

Alla base della campagna c’è la volontà della direttrice del Centro, V. P. , di affiancare all’offerta commerciale un racconto più ampio, in cui il territorio non rappresenti un semplice sfondo, ma un elemento centrale dell’identità del brand.

“Your Fashion Destination” si propone così come una strategia che unisce shopping, esperienza e valorizzazione del Cilento, confermando il legame tra il centro commerciale e il contesto in cui opera.