Villa Cimbrone riapre a Ravello: estate tra lusso, cucina stellata e giardini mozzafiato

di Marisa Fava

Villa Cimbrone inaugura la stagione 2026 confermandosi ancora una volta tra i simboli dell’eleganza e dell’ospitalità di lusso in Costiera Amalfitana.

Situata in uno dei punti più suggestivi di Ravello, la storica dimora riapre le sue porte offrendo un’esperienza che unisce charme senza tempo, alta cucina e uno dei giardini storici più celebri al mondo.

L’albergo dispone di 19 camere e suite esclusive, arredate in stile classico e pensate per accogliere gli ospiti in un’atmosfera raffinata e riservata, immersa nella quiete della Costiera.

Il cuore della struttura resta il celebre giardino monumentale, realizzato agli inizi del Novecento per volontà di Lord Grimthorpe. Un percorso tra statue, viali alberati, scorci panoramici e un roseto con oltre 50 varietà, che conduce fino alla celebre Terrazza dell’Infinito, tra i punti panoramici più iconici d’Italia.

Sul fronte gastronomico, Villa Cimbrone continua a distinguersi grazie alla guida dell’Executive Chef Lorenzo Montoro.

Tra le esperienze culinarie spicca Il Flauto di Pan, ristorante premiato con una stella Michelin, che propone una cucina contemporanea fortemente legata ai prodotti del territorio e alla tradizione mediterranea reinterpretata in chiave moderna.

Completano l’offerta il Ristorante Mediterraneo, pensato per una proposta più informale ma sempre di alto livello, e gli spazi dedicati al relax e alla convivialità come il V Lounge Bar e il Balcone di Lucille, affacciati sui panorami della Costiera Amalfitana.

Con la riapertura della stagione 2026, Villa Cimbrone si conferma così una delle destinazioni più esclusive e affascinanti della Campania, tra ospitalità d’eccellenza, arte, natura e cucina stellata.